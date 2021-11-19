Уголовное дело возбудили из-за фото парней без штанов у Спаса на Крови Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Санкт-Петербурга уже возбудила уголовное дело об оскорблении чувств верующих за фотографию двух подростков на фоне Спаса на Крови. Суть в том, что на снимке перед храмом молодые люди сняли с себя штаны, демонстрируя свои обнаженные гениталии. Об этом 19 ноября 2021 года "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- 19 ноября сотрудники полиции в ходе мониторинга сети интернет выявили фотографии провокационного характера на фоне храма Спаса на Крови. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что фотографии сделаны в июле этого года, - рассказал источник.

Парней с фотографии быстро нашли. Ими оказались местные жители, одному 15 лет, второму 17. Сейчас их обоим доставили в отделение полиции, чтобы позже передать в руки следственных органов.

Подросткам может грозить реальное наказание.