Лесной каток в «Охта Парке» откроется 27 ноября

Цена билета в будни 800 рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще один каток заработает в Санкт-Петербурге. В «Охта Парке» во Всеволожском район объявили об открытии своей площадке 27 ноября. В этот день гостям устроят настоящий праздник с ярмарками и скидками на посещение.

- Приходите на праздничное открытие катка 27 ноября со скидкой 50%! Ловите драйв на утреннем мастер-классе, катайтесь весь день напролёт под согревающие мелодии диджея, проникайтесь вечерней атмосферой сказочного леса. А чтобы поездка стала ещё удобнее, в этот день будет доступен бесплатный трансфер от метро, - рассказали в «Охта Парке» на своей странице в Instagram.

В «Охта Парке» зальют лесные дорожки протяженностью в полтора километра. Стоимость билета от 600 рублей в будни и до 800 рублей в выходные.

Ранее в Петербурге открылся каток в «Новой Голландии» и в «Севкабель Порту».