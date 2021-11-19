Дамба Морской беседки в парке Александрия в Петербурге станет памятников культуры / Фото: КГИОП

В Санкт-Петербурге может появиться новый памятник культуры. Так, в пятницу, 19 ноября 2021 года, на рассмотрение антикоррупционной комиссии поступило постановление о включении в реестр Дамбы Морской беседки, которая находится в Петергофе.

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дамба Морской беседки», расположенного по адресу: Санкт–Петербург, г. Петергоф, парк Александрия, северная часть парка, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Парк Александрия», - говорится в документе.

На данный момент сохранились исторические конструкции дамбы, часть укрепления берега, валунная наброска и набивное покрытие дороги к морской беседке из высевок розового гранита. А самое главное - чугунная беседка и мраморные скамьи и стол.