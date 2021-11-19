Защитники портрета Даниила Хармса в Петербурге прочитают стихи у граффити

Фото: vk.com/mytndvor

В Петербурге жители продолжают отстаивать портрет писателя Даниила Хармса, который изображен на доме на улице Маяковского. Суд постановил убрать граффити с фасада здания. В минувшую субботу защитники изображения соберутся там и будут читать стихи Хармса.

- Потому что это уже не просто картинка на стене, это достопримечательность Петербурга, которая дорога жителям и интересна туристам, - рассказали они в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "Вконтакте".

Напомним, что весной 2021 года администрация Центрального района через суд потребовала от ТСЖ закрасить портрет писателя Даниила Хармса. В октябре Дзержинский районный суд Петербурга постановил убрать граффити с писателем. Сейчас общественники планируют пойти в суд, чтобы оспорить вынесенные решения.