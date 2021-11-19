Автовокзал построят у станции метро «Улица Дыбенко» в 2025-2026 годах

У метро «Улица Дыбенко» в Санкт-Петербурге появится автовокзал. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2025-2026 годах у станции метро «Улица Дыбенко» в Санкт-Петербурге появится автовокзал. Он станет частью транспортно-пересадочного узла, строительство которого начнется уже в ближайшее время.

- В состав ТПУ войдут войдут перехватывающие парковки, залы ожидания, пункт охраны правопорядка, комната матери и ребенка, а также торговые объекты, - рассказал «Комсомольской правде» в Петербурге» генеральный директор строительной компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Он также добавил, что транспортно-пересадочные узлы в 2025-2026 годах появятся в Северной столице у станций метро «Гражданский Проспект», «Проспект Большевиков» и «Старая Деревня».