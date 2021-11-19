СК не стал заводить уголовное дело на петербурженку, выгонявшую со двора детей с аутизмом

СК не стал возбуждать уголовное дело в отношении горе-бабушки, пытавшейся выгнать со двора детей с аутизмом. Фото: СОЦСЕТИ

СК не стал возбуждать уголовное дело в отношении жены бизнесмена, которая пыталась прогнать детей с аутизмом с игровой площадки на юге Петербурга. Напомним, нашумевшая история произошла минувшим летом. Женщина гуляла с внучкой и по-хамски отреагировала на присутствие во дворе детей с ограниченными возможностями здоровья, которые якобы пугают других малышей. История облетела всю Россию, за детей с аутизмом вступились известные люди, в том числе модель Наталья Водянова и замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Последующие месяцы сотрудники городского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) ждали ответа на жалобу в СК. Как рассказали «КП-Петербург» волонтеры, никакой ответственности для гневной бабушки пока не будет - факт унижения человеческого достоинства не подтвердился. Поэтому родители хотят достучатся до Александра Бастрыкина.

- Получили ответ от СК о том, что нет предмета возбуждения уголовного дела в отношении гражданки по этому громкому случаю, – сообщили «Комсомолке» в ВОРДИ. – У нас, логично, возникли вопросы. Ранее мы от имени ВОРДИ обращались в прокуратуру, но там сказали, что это не в их компетенции и надо идти в СК. Будем сейчас снова запрашивать в Следственный комитет. Нам бы хотелось, чтобы разбирательство было детальным. Чтобы СК дал комментарий. Четкий ответ, какие мероприятия провели, какие решения приняли. Мы не за войну, мы хотим ясность – чего можно делать, а чего нельзя, и как на это реагирует власть.