Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье19 ноября 2021 16:59

Жители Петербурга вновь обновили рекорд по числу вакцинаций за сутки

За четверг, 18 ноября, привились 36 229 человек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Петербурге обновили рекорд по суточным вакцинациям от коронавируса.

В Петербурге обновили рекорд по суточным вакцинациям от коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге вновь обновили рекорд по числу вакцинаций от COVID-19, сделанных за сутки. По информации городского комздрава, за прошедший четверг, 18 ноября, прививку получили 36 229. Такого еще ни разу не было за все время пандемии коронавируса. При этом в четверг первично вакцинировались 19 810 жителей Северной столицы. Прививочные темпы близки к идеалу, о котором ранее говорили в Смольном – делать по 40 тысяч инъекций в день.

- Санкт-Петербург сейчас находится на 20-м месте по доле вакцинированных среди всех регионов РФ, - уточняют в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.

Ранее «Комсомолка» разбиралась, как в Петербурге обстоит ситуация с талонами на вакцинацию и почему сайт «Здоровье петербуржца» не всегда помогает.