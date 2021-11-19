Жители Петербурга вновь обновили рекорд по числу вакцинаций за сутки

В Петербурге обновили рекорд по суточным вакцинациям от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге вновь обновили рекорд по числу вакцинаций от COVID-19, сделанных за сутки. По информации городского комздрава, за прошедший четверг, 18 ноября, прививку получили 36 229. Такого еще ни разу не было за все время пандемии коронавируса. При этом в четверг первично вакцинировались 19 810 жителей Северной столицы. Прививочные темпы близки к идеалу, о котором ранее говорили в Смольном – делать по 40 тысяч инъекций в день.

- Санкт-Петербург сейчас находится на 20-м месте по доле вакцинированных среди всех регионов РФ, - уточняют в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.

Ранее «Комсомолка» разбиралась, как в Петербурге обстоит ситуация с талонами на вакцинацию и почему сайт «Здоровье петербуржца» не всегда помогает.