Нелегального торговца на «ГАЗели» силой эвакуировали из Невского района

На одного нелегального торговца стало меньше в Невском районе Петербурга. Фото: Смольный

С территории Невского района эвакуировали назойливого торговца, который нелегально продавал выпечку на своей «ГАЗели». Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по вопросам правопорядка и безопасности. Предпринимать добровольно не хотел покидать лакомое место, но больше его никто не спрашивал – эвакуатор забрал грузовичок. Итого нелегальный торговец потерял около 950 тысяч рублей.

- Авто и оборудование изъяли и отправили на склад временного хранения, освободив незаконно занимаемую городскую территорию. Рейды планируются и дальше – в соответствии с обращениями граждан и по результатам мониторинга городской территории через камеры видеонаблюдения, - отметили в комитете.

Добавим, что горе-торговцу из Невского района грозит штраф от 4 до 200 тысяч рублей. Административный протокол ему уже вручили.