Пенсионер из Петербурга отдал 3 млн рублей мошеннику, представившемуся сыном

Пожилой петербуржец попался на удочку мошенника и отдал ему три миллиона рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Петербурга отправила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 36-летнего мужчины, который обманом забрал у 83-летнего пенсионера 3 миллиона рублей. Злоумышленник позвонил пожилому дедушке, представился его сыном и сообщил, что якобы попал в серьезное ДТП. Мошенник попросил срочно отдать ему большую сумму денег, чтобы избежать уголовной ответственности за аварию. Пенсионер долго не думал, собрал миллионы в сумку, заказал такси и попросил водителя подъехать к станции метро «Шушары», где будет ждать его «сын».

- Таксист на основании поступившей заявки от обвиняемого, не имея представления о содержании сумки, отвез ее к станции метрополитена¸ где передал злоумышленнику, - добавляют в пресс-службе городской прокуратуры.

Мошеннику грозит лишение свободы на срок до 10 лет с крупным штрафом. Не сообщается, успел ли он потратить деньги пенсионера.