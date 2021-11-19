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Спорт19 ноября 2021 17:56

«Зенит» разгромил «Нижний Новгород» Александра Кержакова со счетом 5:1

Легенду петербургского клуба тепло встретили на стадионе, но победы или ничьей он не добился
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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«Зенит» разгромил «Нижний Новгород» со счетом 5:1, в том числе благодаря хет-трику Дзюбы.

«Зенит» разгромил «Нижний Новгород» со счетом 5:1, в том числе благодаря хет-трику Дзюбы.

Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» разгромил «Нижний Новгород» со счетом 5:1 в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу. Петербуржцы принимали у себя команду легендарного бомбардира сине-бело-голубых Александра Кержакова, которая дерзко начала сезон. Бывшего снайпера «Зенита» тепло встретили на «Газпром Арене», но победы или даже ничьей он не добился.

По сути, зенитовцы решили исход игры уже в первом тайме – первым отличился Малком, а затем дважды Дзюба. Нижегородцы смогли ответить единожды - Алексей Козлов забил в концовке первой половины встречи. Правда, далее полузащитник Петрюс Бумаль схлопотал вторую желтую карточку и оставил «Нижний Новгород» вдесятером.

Во втором тайме Артем Дзюба оформил хет-трик, а пятый мяч в ворота гостей вколотил с головы защитник Дмитрий Чистяков. Примечательно, что после долгого восстановления от травмы на поле наконец вышел Магомед Оздоев, пусть и на полчаса.

Добавим, что «Зенит» закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата России и лидирует от ближайшего преследователя, «Сочи», на шесть очков.