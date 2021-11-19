Семак похвалил «Зенит» за массу голевых моментов в матче с «Нижним Новгородом»

Семак оценил игру "Зенита" в матче с "Нижним Новгородом". Фото: Олег ЗОЛОТО

Сергей Семак прокомментировал исход домашнего матча «Зенита» с «Нижним Новгородом». Напомним, сине-бело-голубые разгромили команду Александра Кержакова со счетом 5:1, в том числе благодаря хет-трику Артема Дзюбы. Первый гол за «Зенит» забил защитник Дмитрий Чистяков. Семак похвалил своих игроков за самоотдачу и массу голевых моментов.

- Хорошая игра в нашем исполнении в первом тайме. Во второй половине она была немного рваная. Но создали очень много голевых моментов, много забили. Болельщиков с победой, отдохнем и будем готовиться к следующим играм. Что касается хорошей формы Дзюбы, то не могу сказать, помог бы он сборной России в матче с Хорватией. У нас свои задачи все-таки, - сообщил Семак на послематчевой пресс-конференции.

Кроме этого наставник «Зенита» подчеркнул, что пока не знает сроки восстановления от травмы основного вратаря команды Станислава Крицюка. Далее у сине-бело-голубых, к слову, важнейший матч с «Мальме» в Лиге чемпионов, победа гарантирует петербуржцам попадание в Лигу Европу.