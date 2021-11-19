Милонов осудил действия полицейских при задержании 14-летней школьницы в Петербурге

Виталий Милонов прокомментировал резонансное задержание 14-летней школьницы в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутат Госдумы Виталий Милонов осудил действия полицейских, которые задерживали 14-летнюю школьницу в Петербурге за нарушение ПДД. Напомним, работу сотрудников МВД сняли на видео, позже оно разлетелось по соцсетям. СК возбудил уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.

Полицейские говорят, что девушка отказалась предъявлять паспорт и проследовать в участок для установления ее личности, а следом она оказала активное сопротивление. Родители же сетуют, что ребенка запугали, у нее началась истерика, а само нарушение – пустяковое. По мнению Виталия Милонова, полицейским все же надо было действовать гораздо мягче.

- Запихивать в машину ребенка нельзя! – сказал Виталий Милонов в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM. – Это очень сложная штука. Ведь школьницу нельзя просто так задержать. Нужно вызывать представителя органов опеки… Очень сложная история. Это косяк со стороны полицейских. Цензурных слов нет по поводу всего этого.