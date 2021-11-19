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Происшествия19 ноября 2021 19:45

В Гатчине водитель «Фольксвагена» сбил школьницу на «зебре» и тут же уехал

ГИБДД разыскивает злоумышленника, девочка получила болезненную гематому
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Гатчине иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе и скрылась с места.

В Гатчине иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе и скрылась с места.

В Гатчине на улице Авиатриссы Зверевой водитель «Фольксвагена» сбил школьницу, переходившую дорогу по «зебре». Момент ДТП попал на камеру видеорегистраторы машины, следовавшей следом за иномаркой. Горе-водитель остановился только на пару секунд , подождал, когда заплаканный ребенок встанет и отойдет, а после – умчался прочь. Теперь синюю иномарку объявили в розыск.

- Свидетели тут же вызвали «скорую», следом прибыли сотрудники ГИБДД. Девочка жива, на голове большая гематома, наверняка сотрясение мозга, сильное шоковое состояние. Ребенка увезла реанимация, - рассказывает очевидец в группе «Подслушано Гатчина» во «Вконтакте».

По данным «КП-Петербург», машиной владеет 40-летний житель Гатчины по имени Денис З. Авто он приобрел в 2018-м.