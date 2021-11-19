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Общество19 ноября 2021 20:32

Велодорожку на Приморском шоссе до музея Репина создадут за 11,7 млн рублей

В конкурсе участвовал только один подрядчик
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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11,7 млн рублей уйдет на создание велодорожки на Приморском шоссе в Петербурге.

11,7 млн рублей уйдет на создание велодорожки на Приморском шоссе в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный определил подрядчика, который создаст велосипедную дорожку на Приморском шоссе от музея-усадьбы Репина до ресторана у дома №448. В госзакупке участвовала одна-единственная компания – «Облспецтранс». В итоге на размещение велодорожки уйдет 11,7 млн рублей из городского бюджета.

- Первый этап работ необходимо закончить не позднее 15 декабря 2021 года – разбить оси трассы, установить на участке дорожные знаки. Второй этап необходимо завершить не позднее 15 июля 2022 года – восстановить существующее покрытие, построить новый участок велодорожки, нанести разметку, благоустроить территорию, - отмечается в конкурсной документации.

Добавим, что длина велодорожки составит 4,6 километра. Строят ее потому, что маршрут востребован у туристов, жителей Курортного района и отдыхающих.