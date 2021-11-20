Смольный выделил 19 млн рублей на работу для сотни трудных подростков в 2022 году

19 млн рублей уйдет на трудоустройство 120 трудных подростков в 2022 году в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский центр соцпрограмм и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» ищет подрядчика, который обеспечит работой не менее 120 трудных подростков. Об этом сообщается в соответствующей госзакупке. На трудоустройство юных нарушителей закона выделили 19,3 млн рублей. Работу им найдут на 10 месяцев, с 1 февраля по 20 ноября 2022 года.

На выбор предлагается много профессий: парикмахер, уборщик, дворник, дизайнер, программист, копирайтер, столяр, агроном, слесарь, фасовщик, фотограф и т.д.

- Требуется в течение 10 месяцев обеспечить занятость несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет, склонных к совершению правонарушений, в том числе находящихся под следствием и в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда, - сообщается в конкурсной документации.

При этом от работодателя потребуют следить, чтобы дети не отлынивали от труда. Прогульщиков будут увольнять. Компенсация по выплате зарплат трудным подросткам составляет 11,7 млн рублей.