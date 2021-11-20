СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего в реке Свирь у ГЭС

Рабочий утонул в реке Свирь, попав в перегруженную лодку и угодив под сильное течение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лодка с четырьмя рабочими перевернулась в реке Свирь в Ленобласти возле местной гидроэлектростанции. Один мужчина утонул. По факту трагедии возбудили уголовное дело. По версии СК, рабочие сели в лодку, предназначенную для трех человек. Перевернулось маленькое судно не только из-за перевеса, но и того, что коллеги сплавлялись во время сброса воды на ГЭС. Сильное течение застало их врасплох, лодка опрокинулась. Спаслись только трое, одному из них потребовалась помощь «скорой». Четвертого откачать не успели.

- Судоводитель лодки Windboat 35, работающий в ООО «Специальные сварные металлоконструкции», достоверно знал, что лодка имеет пассажировместимость в три человека, а также то, что в указанный период времени на Верхне-Свирской гидроэлектростанции производится сброс воды. Однако он все равно осуществил посадку четырех человек на судно, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Судоводителя задержали, вскоре ему изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Известно, что погибшему было 36 лет. Тем временем прокуратура проводит проверку по факту несчастного случая.