Отопление и горячая вода вернулись в дома на Рыбацком проспекте после ремонта трубы

Во дворе дома на Рыбацком проспекте в Петербурге починили прорванную трубу. Фото: vk.com/public31967057

Жители многоэтажек на Рыбацком проспекте получили отопление и горячую воду после успешного ремонта трубы, прорванной во дворе дома №47. Напомним, местная теплосеть дала сбой вечером четверга, 18 ноября. Двор заполнился паром и кипятком. На место оперативно прибыла аварийная бригада и сотрудники МЧС, оградившие опасную территорию. В итоге на ремонт трубы ушло менее суток. Выходные жители Рыбацкого встретят в тепле.

- Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга провели необходимую диагностику и подключение нового участка. Систему отопления перевели в штатный режим, - сообщили «КП-Петербург» в городской «Теплосети».

На предприятии подчеркивают, что сделали все для возвращения тепла в квартиры. Если батареи по-прежнему холодные, то в этом случае надо стучаться в управляющую компанию с вопросом, почему она медлит.