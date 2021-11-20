Два каршеринга устроили ДТП в новь на 20 ноября в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в ночь на 20 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. Полицейские продолжают искать водителя «Фольксвагена», который сбил девочку на пешеходном переходе и скрылся. Жесткое ДТП произошло в Гатчине, однако злоумышленник может находиться и в Петербурге. Ребенка увезли на машине реанимации в больницу. Медики оценивают состояние школьницы как средней степени тяжести.

Поздний вечер пятницы оказался подпорчен у жителей дома №100 на улице Танкиста Хрустицкого. В коридоре «однушки» там обгорел электрощит. Но жильцы сумели потушить огонь до приезда спасателей МЧС. Обошлось без пострадавших.

Наконец, классическое ДТП для Петербурга – два каршеринга закончили аренду, столкнувшись на перекрестке Гражданского и Непокоренных проспектов.