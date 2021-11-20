Две легковушки сгорели в ночном пожаре в Санкт-Петербурге

Два авто сгорели ночью в Калининском районе Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь на субботу, 20 ноября 2021 года, в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел серьезный пожар. На Лабораторной улице загорелся гараж и две легковушки, которые там находились.

- Сообщение о пожаре на Лабораторной улице, дом 14 поступило 20 ноября в 02:43, - рассказали в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу. - В гараже размером 8х10 метров происходило горение обстановки по всей площади и двух легковых автомобилей.

Спустя несколько минут спасатели прибыли на место происшествия: десять человек личного состава и две машины спецтехники. К 03:09 они полностью справились с огнем. Информация о пострадавших не поступала.