Четыре человека пострадали в аварии на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка

Жесткое ДТП в центре Петербурга. Фото: vk.com/spb_today.

Серьезная авария произошла утром в субботу, 20 ноября 2021 года, в центре Санкт-Петербурга. На пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка столкнулись две иномарки: «Мазда» и «Вольво».

По словам очевидцев, а также, судя по видео, которые они публикуют, автомобиль «Мазда» при столкновении с легковым автомобилем «Вольво» вылетел на тротуар, снес ограждение и сломал столб. На пешеходной зоне видны лужи крови.

По предварительной информации, пострадало четыре человека. Двоих госпитализировали, один находится в тяжелом состоянии – он в коме, за его жизнь борются врачи.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.