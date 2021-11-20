Более 800 росгвардейцев охраняли общественный порядок на футбольном матче «Зенит» и «Нижний Новгород»

Более 800 росгвардейцев охраняли общественный порядок на первом матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Более 800 росгвардейцев обеспечили общественный порядок во время футбольного матча «Зенит» и «Нижний Новгород». Встреча прошла в пятницу, 19 ноября 2021 года, на петербургском стадионе «Газпром Арена».

Как рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, вместе с росгвардейцами охраняли общественный порядок и безопасность на прилегающей к стадиону территории сотрудники полиции, а также военнослужащие Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

- Благодаря совместной работе нарушений общественного порядка во время проведения матча не было, - сообщили в ведомстве. - Задержали нескольких болельщиков в состоянии опьянения, пытавшихся пройти на стадион. В отношении них составлены административные протоколы.