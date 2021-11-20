По факту ДТП на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка проводится проверка

Серьезная авария в центре Петербурга. Фото: vk.com/spb_today.

Правоохранители начали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга. Страшная авария произошла в субботу, 20 ноября 2021 года, около 7:45 на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, столкнулись автомобиль «Вольво» и «Мазда».

- В результате аварии автомобиль «Мазда» заехал на тротуар и сбил стоящих перед светофором пешеходов. 20-летний мужчина-пешеход госпитализирован в тяжелом состоянии, пешеходы, 50-летняя женщина и 62-летний мужчина, а так же 35-летняя пассажирка автомобиля «Мазда» госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По данному факту проводится проверка, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.