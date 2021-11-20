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Здоровье20 ноября 2021 9:35

Более 2630 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Санкт-Петербурге за сутки

Выздоровело в 1,5 раза больше
Агния ПЕРОВА
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Коронавирус подтвердился еще у 2637 человек за сутки в Петербурге.

Коронавирус подтвердился еще у 2637 человек за сутки в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге идет на спад. Как сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции в субботу, 20 ноября, за минувшие сутки в Санкт-Петербурге 2,6 тысяч новых зараженных от COVID-19. Днем ранее эта цифра была значительно больше - 2714.

- Накануне в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией заболели 2637 человек, выздоровели 4177 петербуржцев, а умерли 75, - отметили в оперштабе.

На лечении в стационарах сейчас находится 6658 человек, из них в реанимации 651, а 344 подключены к ИВЛ.