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Происшествия20 ноября 2021 10:13

Четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа в Ленобласти

Ребенок находится в больнице
Агния ПЕРОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Ленобласти ребенок выпал из третьего этажа.

В Ленобласти ребенок выпал из третьего этажа.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области из окна третьего этажа выпал 4-летний ребенок. Трагедия произошла накануне в поселке Громово в Приозерском районе. Об этом сообщили «КП-Петербург» в субботу, 20 ноября, в пресс-службе СКР.

- По предварительной информации, ребенок забрался на подоконник и, надавив на москитную сетку, выпал из окна квартиры, - отметили в ведомстве.

Сейчас мальчишка находится в больнице. За его жизнь борются врачи. Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.