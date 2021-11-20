Четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа в Ленобласти

В Ленобласти ребенок выпал из третьего этажа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области из окна третьего этажа выпал 4-летний ребенок. Трагедия произошла накануне в поселке Громово в Приозерском районе. Об этом сообщили «КП-Петербург» в субботу, 20 ноября, в пресс-службе СКР.

- По предварительной информации, ребенок забрался на подоконник и, надавив на москитную сетку, выпал из окна квартиры, - отметили в ведомстве.

Сейчас мальчишка находится в больнице. За его жизнь борются врачи. Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.