Почти 80 мигрантов-нарушителей задержали на Софийской овощебазе в Санкт-Петербурга

На Софийской овощебазе в Петербурге задержали несколько десятков иностранцев.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Петербургская полиция провела масштабный профилактический рейд во Фрунзенском районе. Во время проверки Софийской овощебазы правоохранители задержала почти 80 мигрантов-нарушителей.
- По результатам рейда в полицию доставили 78 граждан для административного разбирательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Миграционное законодательство нарушили 73 человека. На них составили административные протоколы. Также на овощебазе обнаружили машину, которая числилась в розыске.
Проверки мест массового скопления иностранцев, по словам сотрудников МВД, продолжатся в других районах Петербурга.