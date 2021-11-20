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Общество20 ноября 2021 11:06

Почти 80 мигрантов-нарушителей задержали на Софийской овощебазе в Санкт-Петербурга

Полицейские провели профилактический рейд во Фрунзенском районе
Агния ПЕРОВА
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На Софийской овощебазе в Петербурге задержали несколько десятков иностранцев.

На Софийской овощебазе в Петербурге задержали несколько десятков иностранцев.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургская полиция провела масштабный профилактический рейд во Фрунзенском районе. Во время проверки Софийской овощебазы правоохранители задержала почти 80 мигрантов-нарушителей.

- По результатам рейда в полицию доставили 78 граждан для административного разбирательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Миграционное законодательство нарушили 73 человека. На них составили административные протоколы. Также на овощебазе обнаружили машину, которая числилась в розыске.

Проверки мест массового скопления иностранцев, по словам сотрудников МВД, продолжатся в других районах Петербурга.