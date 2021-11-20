Более 650 человек с коронавирусом находятся в реанимации в Санкт-Петербурге

В Петербурге уменьшилось число заболевших коронавирусом, которые находятся в реанимации. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число пациентов с СOVID-19 в больницах Санкт-Петербурга постепенно уменьшается. По данным на 20 ноября 2021 года, там находится 6 658 зараженных коронавирусом. Более 650 человек лежит в реанимации. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

- На 20 ноября в реанимации остается 651 человек, из них 344 петербуржца подключены к аппарату ИВЛ, - отмечают в оперштабе. - Для заболевших ковидом в городе развернуто 8888 коек.

Всего в Петербурге зафиксировано более 2630 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Это меньше, чем днем ранее. А вот вакцинированных становится больше. Привиться от коронавируса в Петербурге можно в 177 пунктах.