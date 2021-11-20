Бастрыкин поручил доложить о проверке по делу петербурженки, выгонявшей детей-аутистов с площадки

Бастрыкин заинтересовался делом женщины, которая потребовала выгнать "особенных детей" с детской площадки в Петербурге. Читайте на WWW.SPB.KP.RU: https://www.spb.kp.ru/daily/28308/4450041/ Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на дело петербурженки, которая выгоняла с игровой площадки детей с аутизмом. Он поручил доложить ему о ходе проверки.

- Следственными органами ГСУ СК России по Петербургу по данному факту проводилась проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Петербургу Голомбиевскому А. Д. представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, - сообщается на сайте пресс-службы СК РФ - Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Напомним, инцидент произошел в июле 2021 года. Женщина в грубой форме прогоняла с площадки в ЖК «Балтийская жемчужина» детей-аутистов. Она утверждала, что они должны гулять отдельно от всех. И якобы пугают ее внучку. Очевидцы записали все это на видео и опубликовали в социальных сетях. После этого история стала достоянием общественности, а на даму обрушился шквал негатива.