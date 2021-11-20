Метель, мокрый снег и гололедица ожидают жителей Ленобласти

Жителей Ленобласти ждет резкое похолодание. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на календарь, осень в Ленинградской области закончилась. В ближайшие три дня во всем регионе ожидается сильное похолодание, налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. Об этом сообщают на официальном сайте ГУ МЧС России по Ленобласти.

- В воскресенье, 21 ноября, температура воздуха в течение суток - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Атмосферное давление будет повышаться. В отдельных районах налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, - говорится в сообщении ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В понедельник, 22 ноября, температура опустится до минус 10 градусов, а 23 ноября к заморозкам добавится слабая метель, налипание мокрого снега, порывы ветра до 15 метров в секунду.

МЧС предупреждает водителей об опасности на дорогах, и просят быть внимательнее.