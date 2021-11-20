Прокуратура и Роспотребнадзор проверяют школу в Приморском районе после отравления учеников

В одной из школ Приморского района отравились дети младших классов. Фото: vk.com/lzschool575.

Администрации Приморского района, Роспотребнадзор и прокуратура проверяют пищеблок в школе №575 Приморского района после того, как несколько учеников младших классов пожаловались на плохое самочувствие. Об этом сообщается на сайте администрации района.

- По состоянию на утро 20 ноября в отделение детской скорой помощи за медицинской помощью обратились родители пяти учеников, двое из которых госпитализировали в Детскую инфекционную больницу №3. Ночью одного ребенка отпустили домой. Остальные находятся дома под наблюдением медработников, - отмечают в пресс-службе администрации Приморского района.

В помещениях пищеблока берут пробы для анализов, проверяют работников. Также обследуют учителей школы.

В администрации района обращают внимание на то, что все обращения учеников за медицинской помощью пройдут тщательную проверку.