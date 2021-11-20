Полицейские спешили на помощь к многодетной матери, но попали в ДТП в Санкт-Петербурге

Петербургские полицейские попали в ДТП, спеша на помощь женщине и ее детям. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полицейские попали в ДТП, спеша на помощь к многодетной матери. Муж угрожал ей ножом.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 20 ноября 2021 года около 16:30 в полицию Красносельского района поступило сообщение о семейном скандале. В квартире дома 8/2 по Гвардейской улице мужчина в алкогольном опьянении вел себя неадекватно и угрожал супруге ножом. В тот момент там находилось трое детей от 3 до 11 лет.

- По указанному адресу незамедлительно направился ближайший наряд ДПС. По пути водитель служебного автомобиля не справился с управлением и выехал на тротуар, - отметили в ведомстве. - К счастью, ДТП обошлось без пострадавших, а на вызов прибыл другой наряд полиции.

Пьяного дебошира задержали и отвезли в отделение полиции. На него возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.