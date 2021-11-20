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Здоровье20 ноября 2021 18:09

Новый рекорд по вакцинации от коронавируса установили за сутки в Санкт-Петербурге

От ковида привились почти 39 тысяч человек
Агния ПЕРОВА
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Максимальный рекорд по вакцинации от ковида зарегистрировали в Петербурге.

Максимальный рекорд по вакцинации от ковида зарегистрировали в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередной рекорд по вакцинации от коронавируса зарегистрировали в Санкт-Петербурге. Почти 39 тысяч человек привились от COVID-19 накануне. Об этом журналистам сообщили в субботу, 20 ноября, в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

- За минувшую пятницу, 19 ноября, установлен новый рекорд по вакцинации: привито первым компонентом вакцины 20890 человек, а всего сделано 38833 инъекций, - рассказали в ведомстве.

В комздраве отметили, что это абсолютный максимум с начала кампании по массовой вакцинации жителей города.