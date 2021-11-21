Мокрый снег и гололедица придут в Петербург 21 ноября

В Петербурге ждут мокрый снег и гололедицу. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге понемногу начинается зима. Пока еще на жесткие морозы и обильные снегопады рассчитывать не приходится, но утеплиться и поменять резину стоит уже сейчас - в воскресенье, 21 ноября, в Северную столицу придет мокрый снег, а на дорогах образуется ледяная корка. Об этом сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Будет облачная с прояснениями погода, - отмечают в ведомстве. - Днем температура составит от 0 до +2 градусов. Ветер ожидается северный, северо-западный умеренный.

у а дальше будет лишь холоднее. Так, по прогнозам синоптиков, уже в понедельник, 22 ноября, дневная температура опустится до - 3 градусов, а во вторник, 23 ноября, возможен уверенный снегопад с налипанием мокрого снега на проводах.