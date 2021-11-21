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Общество21 ноября 2021 6:27

Петербургские энергетики вернули тепло в дома на проспекте Науки на два часа раньше срока

До этого на проспекте пришлось затевать срочный ремонт, чтобы поменять изношенную трубу
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Пять метров трубы поменяли за шесть часов.

Пять метров трубы поменяли за шесть часов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские энергетики в экстренном порядке поменяли пять метров изношенных труб у дома номер 12 по проспекту Науки. Специалисты рассчитывали справиться с проблемой за восемь часов, но в итоге уложились в шесть. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщила пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

- Ранее участок был найден во время планового обхода теплосетей, - уточняют в ведомстве. – При помощи акустической диагностики удалось установить, что труда изношена и нуждается в срочном ремонте.

В итоге ремонтировать поврежденный участок решили прямо здесь и сейчас, чтобы, когда придут холода, жители трех домов, «питающихся» от трубы, не остались без отопления. С работой удалось справиться в кратчайшие сроки.

Напомним: ранее «Комсомолка» писала о том, что в Петербурге уже в ближайшие два дня ждут похолодание до -3 градусов и мокрый снег.