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Происшествия21 ноября 2021 6:53

Лабораторию для расфасовки наркотиков нашли полицейские во время рейда по цыганским поселкам в Ленинградской области

Всего за время проверки было задержано 15 человек
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Полицейские Ленобласти провели рейд по местам проживания цыган.

Полицейские Ленобласти провели рейд по местам проживания цыган.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минувшую субботу, 20 ноября, сотрудники правоохранительных органов провели профилактический рейд по местам проживания цыган в поселках Вырица и Сусанино Гатчинского района Ленинградской области. Всего стражи порядка обошли десять домов. Без выявленных нарушений, увы, не обошлось, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В одном из частных домов в поселке Сусанино полицейские обнаружили наркоточку, - уточняют в ведомстве. – Было найдено несколько пакетиков с наркотиками – уже расфасованным и приготовленным к реализации. Общий вес – около пятидесяти граммов. Также были найдены весы и упаковочный материал.

Итогом стали два уголовных дела – по статьям 30 и 228.1 УК РФ, «Приготовление к преступлению» и «Незаконный оборот наркотиков». Всего по итогам рейда в полицию доставили 15 человек - их всех подозревают в совершении противоправной деятельности.