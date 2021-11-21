Дорожный конфликт со стрельбой произошел в Ленинградской области

По факту случившегося проводится проверка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тревожный инцидент произошел в минувшую субботу, 20 ноября, во Всеволожском районе Ленинградской области. Неизвестный автомобилист ввязался в дорожный конфликт и не придумал ничего лучше, чем открыть стрельбу из окна своей иномарки. О случившемся сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Сообщение о стрельбе на Кольцевой автодороге поступило около 20:00, - уточняют в ведомстве. – В результате инциденте пострадавших нет. Сотрудники полиции выехали домой к заявителю для того, чтобы получить объяснения.

Удалось ли установить личность стрелявшего, что стало причиной конфликта, и какое наказание теперь будет грозить невоздержанному водителю – на данный момент не сообщается. Правоохранительные органы проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств случившегося.