Заболеваемость коронавирусом снова снизилась в Петербурге

В Петербурге продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. На воскресенье, 21 ноября, в городе выявили 2 496 новых случаев заражения – на 141 случай меньше, чем сутками ранее и почти столько же, сколько выявлялось ежесуточно в прошлом январе. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

- Также в связи с выздоровлением из больниц за последние сутки было выписано 1 614 человек, - уточняют в ведомстве. – 74 человека скончались – общее количество умерших с начала эпидемии таким образом составило 25 576 человек.

Снижается заболеваемость – пусть не такими темпами – и в Ленинградской области. Там за минувшие сутки заболело 429 человек – на четыре меньше, чем за сутки до этого. А вот без летальных исходов тоже, увы, не обошлось: от COVID-19 и вызванных им осложнений скончалось шестеро ленинградцев.