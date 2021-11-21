665 человек находятся в реанимации с COVID-19 и пневмониями в Петербурге

Эпидемия отступает, но радоваться окончательной победе пока рано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что общая заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Петербурге понемногу идет на спад, и уже виден свет в конце тоннеля, петербуржцы все равно продолжают болеть – в том числе и в тяжелой форме. Так, по состоянию на воскресенье, 21 ноября, в реанимации находится 665 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом соощает Смольный.

- За минувшие сутки в инфекционные стационары с диагнозами COVID-19 и пневмония поступило 329 человек, - уточняют в ведомстве. – 665 пациентов находятся в реанимации. 357 – подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним: ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Петербурге постепенно снижается заболеваемость COVID-19. Она уже упала до уровня прошлого января – а значит, городу удалось благополучно преодолеть четвертую волну эпидемии коронавируса.