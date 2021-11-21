Полиция задержала мужчину, расстрелявшего маршрутку в Купчино

Против мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство с применением оружия. Фото: Артем КИЛЬКИН

Желание почувствовать себя жителем Дикого Запада привело 32-летнего петербуржца к уголовному делу по статье «Хулиганство». В минувшую пятницу, 19 ноября, он попытался расстрелять из пневматического пистолета маршрутку в Купчино – и возмездие не заставило себя долго ждать. О случившемся в воскресенье, 21 ноября, рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- У дома № 33 по улице Будапештской мужчина из своего автомобиля произвел несколько выстрелов в стекло водительской двери маршрутки, стоявшей на остановке, после чего скрылся, - уточняют в ведомстве. – В момент происшествия в салоне находилось шестеро пассажиров, никто не пострадал.

Уже на следующий день стрелка (он, кстати, оказался безработным) нашли и задержали. Теперь его грозит уголовная ответственность – до семи лет тюрьмы.