Петербург оказался на втором месте по количеству ДТП с электросамокатами среди всех городов России

Оказывается, с кикшерингом в Петербурге все не так плохо. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург оказался на втором месте среди всех городов России по количеству ДТП с участием водителей электросамокатов. Первое ожидаемо заняла Москва, хотя разрыв не так уж велик. Такие данные следуют из отчета «Дорожно-транспортная аварийность в Российской федерации за девять месяцев 2021 года» , подготовленного научным центром Безопасности дорожного движения МВД России.

- В Москве за указанный период было зарегистрировано 99 ДТП с участием лиц, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности, - говорится в отчете. – В Санкт-Петербурге – 75, в Краснодарском крае – 30.

Кроме того, Москва стала лидером по количеству смертельных случаев в таких происшествиях: в столице в авариях с электросамокатами погибло два человека. В Петербурге зарегистрирован один летальный исход – так же, как в Татарстане, Башкортостане, Сахалинской, Свердловской, Московской, Тверской и Новосибирской областях.

Напомним: в Санкт-Петербурге не так давно развернулась целая борьба против электросамокатов и компаний, занимающихся кикшерингом. Началось все с избиения толпой неадекватных покатушников мужчины на Невском проспекте, а закончилось глобальным пересмотром правил поездок.