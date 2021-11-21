Рыболовное судно загорелось в порту Приморска в Ленобласти

Опасных последствий во время инцидента удалось избежать. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В городе Приморск Ленинградской области в минувшую субботу, 20 ноября, случилось чрезвычайное происшествие: в морском порту загорелось рыболовное судно «Сириус-1». Об инциденте сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

- Произошло внутреннее возгорание, которое было оперативно потушено, - уточняют в ведомстве. – Допущен крен судна, его устранили, откачав из внутренних помещений воду.

Не считая повреждений, которые получил корабль, все обошлось более-менее благополучно: по крайней мере во время инцидента никто не пострадал и не травмировался, также удалось избежать разлива нефтепродуктов по воду. Тем не менее к расследованию инцидента уже подключилась транспортная прокуратура: в ведомстве пообещали дать оценку действиями ответственных лиц и, если потребуется, принять к ним надлежащие меры.