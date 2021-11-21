МЧС предупредило о похолодании и сильном ветре в Петербурге

Соскучились по классической петербургской погоде - мокрому снегу и слякоти под ногами? Она может прийти в город уже совсем скоро. Фото: Артем КИЛЬКИН

Начало новой рабочей недели – к слову, предпоследней перед декабрем – выдастся ненастным. Так что советуем достать с антресолей теплые вещи, если вы этого еще не сделали. В Северную столицу идут похолодание и сильный ветер. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- 22 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, - предупреждают в ведомстве. - Местами пройдет небольшой снег. Ветер ночью северный, северо-западный, восемь-тринадцать метров в секунду, днем северо-западный, западный, пять-десять метров в секунду. Температура воздуха ночью -3, -5 градусов, днем -1, -3 градуса.

Кроме того, на дорогах образуется гололедица, так что если у вас есть автомобиль – не гоняйте, чтобы не пришлось потом тратиться на «празднование» Дня жестянщика. Ну а помимо этого все, судя по всему, будет спокойно: по крайней мере никаких неблагоприятных погодных явлений вроде густого тумана или особо крепкой метели в МЧС не ожидают.