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Общество21 ноября 2021 15:55

Почти половина коек для больных COVID-19 и пневмонией свободна в Петербурге

Город понемногу оправляется от четвертой волны эпидемии
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Петербурге сокращается количество коек в инфекционных стационарах.

В Петербурге сокращается количество коек в инфекционных стационарах.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург продолжает медленно, но уверенно выходить на склон четвертой волны эпидемии новой коронавирусной инфекции. В частности, в городе понемногу растет один их ключевых показателей – количество свободных коек в инфекционных стационарах. Об этом говорится в ежедневном отчете Смольного об эпидемиологической ситуации на воскресенье, 21 ноября.

- В настоящее время в Петербурге развернуто 8 888 коек для больных пневмонией и COVID-19, - уточняется в документе. – Свободно 47,38 % от этого количества.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что независимые эксперты увидели хороший знак в снижении уровня заболеваемости коронавирусом в Петербурге. Так, по словам кандидата биологический наук Алексея Куприянова, мини-локдаун в Северной столице, похоже, принес свои плоды, и главное теперь – не упустить эту динамику.