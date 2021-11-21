100 человек устроили массовый заплыв на серфингах в Финском заливе

Серфингистов не пугают ни ветер, ни холод. Фото: Onegosurf

Новость, от которой вам точно захочется поглубже забиться под одеяло: в минувшую субботу, 20 ноября, 100 человек устроили на Финском заливе массовый заплыв на серфингах. И это – несмотря на температуру воздуха в +3 градуса! О этом «Комсомолке» рассказал директор школы серфинга, которая и устроила мероприятие, Леонид Литвинов.

- Мы регулярно так собираемся, когда хороший прогноз, и есть хорошая волна, - рассказал серфингист. – Все происходит в бухте Батарейной, недалеко от Соснового бора. Что касается холода, то физически он почти не ощущается – во-первых, у нас хорошие гидрокостюмы, а во-вторых, мы активны, много гребем. Ну а психологически – это уже зависит от настроения.

Всего в заплыве, по словам Леонида Литвинова, приняло участие около 100 человек. И не исключено, что эта традиция будет продолжена – по крайней мере до тех пор, пока на заливе не начнется ледостав.