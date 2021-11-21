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Общество21 ноября 2021 17:23

Еще одна крупная партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Петербург

В ближайшее время ее распределят по прививочным пунктам
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Смольном напоминают: акцину «Спутник Лайт» нельзя использовать для первичной вакцинации. Исключение - если человек уже переболел COVID-19.

В Смольном напоминают: акцину «Спутник Лайт» нельзя использовать для первичной вакцинации. Исключение - если человек уже переболел COVID-19.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербург поступили сразу две крупные партии вакцин от новой коронавирусной инфекции – «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщила пресс-служба Смольного.

- «Спутник V» поступил на фармацевтическую базу в количестве 29 400 комплектов по две дозы в каждом, - уточняют в администрации Северной столицы. – «Спутник Лайт» - в количестве 270 000 доз.

В ближайшее время оба препарата распределят по прививочным пунктам.

В пресс-службе напомнили также, что «Спутник Лайт» с недавних пор нельзя использовать для первичной вакцинации: только для повторной или же в том случае, если до вакцинации человек уже переболел COVID-19. Всего же в городе с начала прививочной кампании полностью прошли курс вакцинации 2 108 890 человек. Количество ревакцинированных при этом составило 113 154 человека.