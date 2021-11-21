Больше 61 000 ветеранов и блокадников получили выплаты в честь 80-летия «Дороги жизни» в Петербурге

В Петербурге больше 61 000 ветеранов и блокадников получили выплаты в честь 80-летия «Дороги жизни». Фото: Артем КИЛЬКИН

Ветеранам и блокадникам, живущим в Петербурге и Ленинградской области, перечислили праздничные выплаты в честь 80-летия «Дороги жизни» - ледовой переправы через Ладожское озеро, которая в зимнее время с 1941 по 1943 год связывала осажденный Ленинград с остальной страной. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщила пресс-служба Смольного.

- В Петербурге по 50 000 рублей получили 61 092 человека, в Ленинградской области – 3 156 человек, - уточняет администрация Петербурга. – Кроме того, по 50 000 рублей получили 1 912 человек, которые проживали в Ленинграде в период блокады менее четырех месяцев, поскольку они также являются жителями блокадного города, хоть и не имеют каких-либо знаков отличия.

Сообщается также, что все выплаты поступили адресатам автоматически, вместе с пенсиями –получать их отдельно, куда-то идти, звонить или подавать заявления, не нужно.