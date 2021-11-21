Хоть как-то сократить отставание петербуржцам удалось лишь за шесть минут до финальной сирены. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский хоккейный клуб СКА потерпел шестое поражение подряд. На этот раз выходцы с берегов Невы уступили ЦСКА во время матча в Москве – хоть борьба и была напряженной, итоговый счет все равно оказался 3:1 в пользу хозяев. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщается на официальном сайте клуба.

- Первая половина первого периода для хоккеистов СКА получилась неудачной – хозяева льда практически не подпускали их своим воротам, не давали толком бросать, зато сами наказывали практически за каждую ошибку, - так описывают матч на сайте клуба. - В итоге – 3:0 на табло уже к восьмой минуте встречи.

Во втором и третьем периодах ситуация с активностью наших хоккеистов более-менее выправилась: они стали чаще владеть шайбой и чаще бросать, хотя по-настоящему острых моментов все равно набиралось не так много. В итоге свою первую шайбу в ворота противника хоккеисты СКА забросили лишь за шесть минут до окончания матча.