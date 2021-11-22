Ветераны и блокадники Петербурга получили выплаты в честь 80-летия "Дороги жизни"

В Петербурге ветераны и блокадники получили выплаты в связи с 80-летием «Дороги жизни» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Все блокадники и ветераны Санкт-Петербурга получили выплаты в честь 80-летия "Дороги жизни". Выплаты в 50 тысяч рублей были назначены президентом страны всем, кто обладает медалями "За оборону Ленинграда" или "Житель блокадного Ленинграда". Об этом 22 ноября 2021 года заявили в Смольном.

Выплаты проводились в течение ноября. Дополнительные деньги пенсионеры получали вместе с пенсией и другими социальными пособиями. Это более 61 тысячи жителей Петербурга и свыше 3 тысяч жителей Ленинградской области.

Кроме того, по инициативе губернатора Александра Беглова выплаты получили еще 1,9 тысяча человек, которые прожили в осажденном Ленинграде менее четырех месяцев.

- Эти граждане не имеют знака "Жителю блокадного Ленинграда" и не относятся к категории федеральных льготников. Но они жили в осажденном город, - отметил градоначальник.