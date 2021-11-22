Два человека погибли в пожаре в доме в Петербурге

Два человека погибли в пожаре в заброшенном доме в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Трупы двух человек нашли на месте пожара дома в Курортном районе Санкт-Петербурга. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило во втором часу ночи 22 ноября 2021 года. Горел дом 14 по Торфяной улице. На место незамедлительно выехала бригада спасателей.

- Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горит двухэтажный дом размером 10 на 12 метров. Здание было уже заброшено, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Спасатели боролись с огнем больше двух часов. Огонь был ликвидирован лишь в четыре часа утра. На борьбу с огнем были брошены силы 15 человек личного состава и три пожарные машины, У дома выгорели второй этаж и чердак.

На месте пожара спасатели нашли тела двух погибших. На данный момент их личности устанавливаются. Причину возгорания также предстоит выяснить специалистам.