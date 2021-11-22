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Общество22 ноября 2021 5:07

Легкий мороз и снег ждут Петербург 22 ноября

Температура воздуха понизится до минус 3 градусов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Мороз придет в Петербург 22 ноября

Мороз придет в Петербург 22 ноября

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге все же холодает и зима начинает более явно заявлять о себе. Утром в понедельник, 22 ноября 2021 года, многие горожане могли заметить, что улицы покрылись тонким слоем снега. Но если он даже успел чуть подтаять, то вскоре его освежит очередная порция легкого снега. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня, 22 ноября, синоптическая ситуация в Северной столице будет представлена периферий антициклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдёт небольшой снег, а температурные показатели ожидаются в рамках климатической нормы, - рассказал метеоролог.

Днем в Петербурге температура воздуха составит минус 1-3 градуса, по Ленинградской области холоднее до 1-6 градусов мороза. Ветер ожидается северо-западный 3-8 метров в секунду.