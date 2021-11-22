Задержанный после ДТП с выпавшим из багажника трупом в Ленобласти признался в людоедстве

Один из задержанных после аварии с выпавшим трупом в Ленобласти признался в людоедстве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Необычная деталь появилась в и так громком деле убийства и ДТП с выпавшим из багажника трупом в Ленинградской области. После аварии на трассе "Сортавала" из машины выпал труп 50-летнего мужчины с перерезанным горлом. Предполагаемых убийц задержали, ими оказались парни 26 и 23 лет. Все произошло в воскресенье 21 ноября 2021 года. Однако позже один из них признался, что ест человеческую плоть.

- Один из задержанных после аварии с выпавшим трупом признался в людоедстве, - сообщил источник.

Как эта деталь относится к делу, пока неясно.

Известно, что 26-летний парень, будучи пьян, был избит неизвестными во время конфликта в Петербурге. Он решил отомстить, позвал своего 23-летнего друга на помощь. Им под горячую руку попался 50-летний мужчина, которого они зарезали и кинули в багажник, чтобы избавиться от тела. Однако, пока везли, попали в аварию.